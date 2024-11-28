"Реал" без Лунина в матче с двумя незабитыми пенальти проиграл "Ливерпулю" в Лиге чемпионов (видео)

"Ливерпуль" обыграл мадридский "Реал" в матче пятого тура основной стадии Лиги чемпионов сезона-2024/25. Поединок на стадионе "Энфилд" в Ливерпуле завершился со счетом 2:0 .

Первый тайм встречи прошел без забитых голов. Вскоре после перерыва "красные" открыли счет – на 52-й минуте отличился Алексис Макаллистер.

На 61-й минуте "сливочные" имели отличный шанс отыграться, но Килиан Мбаппе не реализовал пенальти, не сумев переиграть голкипера английского клуба Каоймина Келлехера.

На 70-й минуте уже мерсисайдцы получили право исполнить 11-метровый, но Мохамед Салах также не реализовал пенальти, не попав в ворота.

Впрочем, на 76-й минуте "Ливерпуль" все же увеличил свое преимущество в счете. После подачи Эндрю Робертсон ударом головой ворота Тибо Куртуа расстрелял Коди Гакпо.

Подопечные Карло Анчелотти ничем ответить не смогли. Отметим, что украинский вратарь "бланкос" Андрей Лунин провел этот матч на скамейке для запасных.

Обзор матча "Ливерпуль" – "Реал" Мадрид

Будет добавлен в скором времени.

Благодаря этой победе "Ливерпуль" (15 очков) единолично возглавил общую турнирную таблицу основного раунда Лиги чемпионов. "Красные" являются единственной командой, которая выиграла пять из пяти матчей.

"Реал" (6 баллов) потерпел уже третье поражение в нынешнем розыгрыше турнира и сейчас занимает лишь 24-е место в турнирной таблице ЛЧ.

В следующем туре Лиги чемпионов "Реал" на выезде сразится с "Аталантой", а "Ливерпуль" приедет в гости к "Жироне" украинского полузащитника Виктора Цыганкова. Оба матча состоятся 10 декабря.

Напомним, в обновленном формате Лиги чемпионов 36 клубов выступают в единой лиге, где сыграют против восьми разных соперников (четыре матча дома и четыре на выезде).

Восемь лучших команд основной стадии Лиги чемпионов попадут в 1/8 финала. Клубы, которые займут в общей турнирной таблице места с 9-го по 24-е, проведут спаренные стыковые матчи за выход в 1/8 финала. Остальные завершат выступления в еврокубках.

Читайте также:

"Шахтер" в меньшинстве растерял преимущество в два мяча и проиграл ПСВ в Лиге чемпионов (видео)

17-летний украинец дебютировал за "Байер" в разгромной игре Лиги чемпионов и установил рекорд (видео)

"Фейеноорд" совершил безумный камбэк и избежал поражения от "Манчестер Сити" в Лиге чемпионов (видео)