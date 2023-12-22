"Реал" без Лунина в меньшинстве выцарапал победу и потеснил "Жирону" с вершины Ла Лиги (видео)

Гол в компенсированное время позволил "сливочным" обыграть "Алавес" и выйти на первое место в чемпионате Испании.

Мадридский "Реал" украинского голкипера Андрея Лунина одержал победу над "Алавесом" в выездном матче 18-го тура испанской Ла Лиги. Поединок на "Эстадио Мэндисорроса" завершился со счетом 0:1 .

Первый тайм встречи прошел без голов. На старте второй половины матча "Королевский клуб" остался в меньшинстве – на 54-й минуте прямую красную карточку за грубый фол заработал Начо Фернандес.

Оказавшись вдесятером, подопечные Карло Анчелотти все равно пытались вырвать победу и добились желаемого. На 90+2-й минуте Лукас Васкес забил с передачи Тони Крооса.

Отметим, что ворота "Реала" в этом матче защищал Кепа Аррисабалага, в то время как Лунин провел поединок на скамейке для запасных.

Обзор матча "Алавес" – "Реал" Мадрид

Будет добавлен в скором времени.

Победа позволила "Реалу" с 45 очками подняться на первое место в Ла Лиге. "Сливочные" по дополнительным показателям опережают "Жирону" украинцев Виктора Цыганкова и Артема Довбика. "Алавес" (16 баллов) занимает 16-ю позицию.

В следующем туре Примеры, матчи которого состоятся после рождественско-новогодней паузы, "Реал" 3 января примет "Мальорку". Днем ранее "Алавес" на выезде сыграет с "Реалом Сосьедад".

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