"Реал" без Лунина в серии пенальти одолел "Атлетико" и прорвался в 1/4 финала Лиги чемпионов (видео)

В 1/4 финала "сливочные" сойдутся с лондонским "Арсеналом".

"Реал" на выезде уступил "Атлетико" в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов сезона-2024/25. Поединок на стадионе "Метрополитано" в Мадриде завершился со счетом 1:0 , после чего "сливочные" выиграли серию пенальти и прошли в четвертьфинал.

В первой встрече, которая состоялась 4 марта на стадионе "Сантьяго Бернабеу" в Мадриде, "Реал" одолел "Атлетико" со счетом 2:1.

Однако уже на первой минуте ответной игры "матрасники" забили гол, сравняв счет в двухматчевом противостоянии – Конор Галлахер в штрафной площадке "сливочных" замкнул прострел Родриго Де Пауля.

На 70-й минуте у подопечных Карло Анчелотти была прекрасная возможность вернуть себе преимущество в двухматчевой дуэли, но Винисиус Жуниор не реализовал пенальти, пробив выше перекладины.

Таким образом, мадридское дерби перешло в экстра-таймы, где ни одна из команд не сумела отличиться, из-за чего обладатель путевки в четвертьфинал определялся в серии пенальти. Там "Королевский клуб" оказался точнее – 2:4.

Отметим, что ворота "Реала" в этом матче защищал бельгиец Тибо Куртуа. Украинский голкипер "бланкос" Андрей Лунин провел поединок на лавочке для запасных.

В 1/4 финала Лиги чемпионов "Реал" сразится с лондонским "Арсеналом" украинца Александра Зинченко, который в 1/8 финала прошел нидерландский ПСВ.

Обзор матча "Атлетико" Мадрид – "Реал" Мадрид

Будет добавлен в скором времени.

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