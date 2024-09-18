"Реал" без Лунина вырвал непростую победу над "Штутгартом" в Лиге чемпионов (видео)

Мадридский "Реал" дома одолел "Штутгарт" в матче первого тура основной стадии Лиги чемпионов сезона-2024/25. Поединок на стадионе "Сантьяго Бернабеу" в Мадриде завершился со счетом 3:1 .

Первый тайм прошел без забитых голов, причем немецкий клуб неоднократно угрожал воротам "сливочных" и только надежная игра Тибо Куртуа позволила хозяевам не пропустить.

В самом начале второй половины встречи мадридцев вывел вперед Килиан Мбаппе. "Швабы" на 68-й минуте отыгрались благодаря точному удару Дениза Ундава.

Однако в конце игры подопечные Карло Анчелотти таки сумели вырвать победу. На 83-й минуте отличился Антонио Рюдигер. А в компенсированное время, на 90+5-й минуте, 18-летний Эндрик установил окончательный счет.

Украинский голкипер "бланкос" Андрей Лунин провел весь матч на скамейке для запасных. В этом сезоне он еще не выходил на поле в официальных поединках.

Добавим, что недавно Лунин продлил контракт с "Королевским клубом" до лета 2030 года.

Обзор матча "Реал" Мадрид – "Штутгарт"

Таким образом, мадридский клуб успешно начал защиту звания действующего обладателя Кубка чемпионов. В финале прошлого розыгрыша турнира "Реал" обыграл дортмундскую "Боруссию" со счетом 2:0.

Во втором туре "Реал" 2 октября на выезде сыграет с "Лиллем", а "Штутгарт" днем ранее примет пражскую "Спарту".

В обновленном формате Лиги чемпионов каждая команда в основном раунде проведет по восемь поединков с разными соперниками (четыре дома и четыре на выезде). Все участники турнира получили по 2 соперника из 4 разных корзин.

Восемь лучших команд основной стадии Лиги чемпионов попадут в 1/8 финала. Клубы, которые займут в общей турнирной таблице места с 9-го по 24-е, проведут спаренные стыковые матчи за выход в 1/8 финала. Остальные завершат выступления в еврокубках.

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