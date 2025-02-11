"Реал" без Лунина вырвал победу над "Манчестер Сити" в первом матче плей-офф Лиги чемпионов (видео)

Мадридский "Реал" на выезде победил "Манчестер Сити" в первом матче 1/16 финала Лиги чемпионов сезона-2024/25. Поединок на стадионе "Этихад" в Манчестере завершился со счетом 2:3 .

Первый тайм остался за "горожанами". На 19-й минуте Эрлинг Холанд направил мяч в ворота испанского клуба после заброса Джека Грилиша на левый фланг штрафной площадки и скидки грудью от Йошко Гвардиола.

Во втором тайме подопечные Карло Анчелотти отыгрались. На 60-й минуте Килиан Мбаппе в падении пробил в дальний угол после навеса Дани Себальоса в штрафную английской команды.

На 80-й минуте команда Хосепа Гвардиолы снова вышла вперед. Холанд оформил дубль, реализовав пенальти, назначенный арбитром за фол Себальоса против Фила Фодена.

Однако под занавес встречи мадридцы оформили камбэк. На 86-й минуте счет сравнял Браим Диас, а на 90+2-й минуте победный гол забил Джуд Беллингем. В обоих эпизодах ассистировал Винисиус Жуниор.

Украинский голкипер "Реала" Андрей Лунин провел поединок на скамейке для запасных. Ворота "сливочных" защищал бельгиец Тибо Куртуа.

Обзор матча "Манчестер Сити" – "Реал" Мадрид

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Ответный поединок между "Реалом" и "Манчестер Сити" состоится в среду, 19 февраля, на стадионе "Сантьяго Бернабеу" в Мадриде. Игра начнется в 22:00 по киевскому времени. Победитель двухматчевого противостояния получит путевку в 1/8 финала.

Жеребьевка 1/8 финала, 1/4 и 1/2 финала Лиги чемпионов состоится в пятницу, 21 февраля.

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