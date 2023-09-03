"Реал" без Лунина вырвал тяжелую победу в Ла Лиге – Беллингем повторил рекорд Роналду (видео)

Команда Карло Анчелотти закрепилась на первом месте в чемпионате Испании.

Мадридский "Реал" на своем поле обыграл "Хетафе" в матче 4-го тура испанской Ла Лиги. Поединок на "Сантьяго Бернабеу" завершился со счетом 2:1 .

Гости неожиданно вышли вперед на 11-й минуте – воспитанник "Реала" Борха Майораль воспользовался ошибкой защитника "сливочных" Франа Гарсии и вывел "Хетафе" вперед.

Подопечные Карло Анчелотти отыгрались в начале второго тайма – точный удар нанес Хоселу.

"Королевский клуб" давил на ворота соперника, но благодаря отличной игре голкипера "Хетафе", которому дважды помог каркас ворот, хозяевам никак не удавалось забить снова.

И все же, в компенсированное время "бланкос" от потери очков спас гол Джуда Беллингема.

Украинский голкипер "Реала" Андрей Лунин весь матч провел на скамейке для запасных. Ворота "сливочных" в этой игре защищал новичок команды Кепа Аррисабалага.

Обзор матча

Отметим, что в активе Беллингема пять мячей и один ассист в четырех стартовых поединках за мадридцев в Ла Лиге.

20-летний англичанин повторил рекорд Криштиану Роналду – он стал лишь вторым новичком в истории "Реала", который сумел забить в каждом из своих первых четырех матчей в Ла Лиге.

Также Беллингем – четвертый игрок в XXI веке, который смог забить в четырех первых матчах Ла Лиги. Кроме него и Роналду, это делали Златан Ибрагимович и Сеск Фабрегас (оба в составе "Барселоны").

4 — Игроки играют в каждом из своих первых четырех игр LaLiga в 21-й степени:



Zlatan Ibrahimović 2009

Cristiano Ronaldo 2009

Cesc Fabregas 2011

JUDE BELLINGHAM 2023



Impact. pic.twitter.com/c7S1HaL9C0 — OptaJose (@OptaJose) September 2, 2023

Выиграв четыре матча подряд на старте нового розыгрыша чемпионата Испании, "Реал" с 12 очками лидирует в турнирной таблице. "Хетафе" с 4 баллами идет на 14-й позиции.

В следующем туре подопечные Анчелотти примут "Реал Сосьедад", а "Хетафе" дома встретится с "Осасуной". Оба матча состоятся после международной паузы – 17 сентября.

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