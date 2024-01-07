"Реал" без Лунина за 2 минуты разобрался с командой четвертого дивизиона в Кубке Испании (видео)

"Королевский клуб" обыграл "Арандину" и вышел в 1/8 финала Кубка Испании.

Мадридский "Реал" украинского голкипера Андрея Лунина победил представителя четвертого дивизиона "Арандину" в матче 1/16 финала Кубка Испании. Поединок в городе Аранда-де-Дуэро завершился со счетом 1:3 .

Первый тайм прошел без забитых голов. На старте второй половины встречи "сливочные" в течение двух минут дважды поразили ворота соперника – на 54-й минуте пенальти реализовал Хоселу, после чего с игры отличился Браим Диас.

В конце поединка нападающий мадридцев Родриго сделал счет разгромным, забив на 90+1-й минуте после передачи Браима Диаса. Однако "Арандина" смогла ответить голом престижа – на 90+3-й минуте защитник "Реала" Начо Фернандес срезал мяч в собственные ворота.

Отметим, что Лунин провел весь матч на скамейке для запасных. Ворота "бланкос" в этой игре защищал арендованный у лондонского "Челси" испанец Кепа Аррисабалага.

Интересно, что с первых минут в составе "Реала" играл 19-летний защитник Винисиус Тобиас, который принадлежит донецкому "Шахтеру". Бразилец отыграл 80 минут.

Обзор матча "Арандина" – "Реал" Мадрид

Следующий матч "Реал" сыграет 10 января против мадридского "Атлетико" в полуфинале Суперкубка Испании. В другом матче 1/2 финала Суперкубка Испании 11 января встретятся "Барселона" и "Осасуна".

Читайте также:

"Жирона" с Довбиком, но без Цыганкова уверенно вышла в 1/8 финала Кубка Испании (видео)

Арсенал – Ливерпуль: где смотреть и ставки букмекеров на матч Кубка Англии

"Челси" с Мудриком одержал разгромную победу и прошел в 1/16 финала Кубка Англии (видео)