"Реал" будет бойкотировать церемонию вручения "Золотого мяча-2024": СМИ назвали скандальную причину

Мадридский "Реал" будет бойкотировать торжественную церемонию вручения "Золотого мяча-2024".

Как сообщает авторитетный инсайдер Фабрицио Романо, никто из представителей "Королевского клуба" не будет присутствовать на церемонии, которая состоится в понедельник, 28 октября, в парижском театре Шатле.

Такое решение "Реал" принял после того, как узнал, что бразильский форвард команды Винисиус Жуниор не выиграет "Золотой мяч".

Это вызвало негодование в мадридском гранде. В ответ там отказались вообще ехать на церемонию, несмотря на то что представители "Реала" есть в других номинациях.

В том числе на церемонии также не будет украинского голкипера "сливочных" Андрея Лунина, который оказался среди претендентов на звание лучшего вратаря 2024 года.

В связи с тем, что главный фаворит на награду Винисиус Жуниор ее не получит, СМИ предполагают, что обладателем "Золотого мяча" станет испанский полузащитник "Манчестер Сити" Родри.

Церемония вручения "Золотого мяча" начнется в 20:00 по киевскому времени.

Напомним, действующим обладателем "Золотого мяча" является форвард "Интера" Майами и сборной Аргентины Лионель Месси.

Именно Месси принадлежит абсолютный рекорд по количеству выигранных "Золотых мячей" – он получал этот приз восемь раз (2009, 2010, 2011, 2012, 2015, 2019, 2021, 2023).

Ближайшим преследователем аргентинца является форвард "Аль-Насра" и сборной Португалии Криштиану Роналду, которого признавали лучшим футболистом мира пять раз (2008, 2013, 2014, 2016, 2017).

Читайте также:

Золотой мяч-2024: где и когда смотреть церемонию вручения награды

Стало известно, какое место занял Довбик в голосовании за "Золотой мяч-2024"

После провального старта сезона: "Манчестер Юнайтед" уволил главного тренера