Реал – Челси: где смотреть и ставки букмекеров на матч 1/4 финала Лиги чемпионов

Сильнейший в этом противостоянии в полуфинале выйдет на победителя пары "Манчестер Сити" – "Бавария".

В среду, 12 апреля, мадридский "Реал" и лондонский "Челси" проведут первый матч 1/4 финала Лиги чемпионов сезона-2022/23.

Поединок состоится на стадионе Сантьяго Бернабеу в столице Испании. Начало игры – в 22:00 по киевскому времени.

Отметим, что в составе обоих соперников есть представители Украины. Цвета "сливочных" защищает голкипер Андрей Лунин, а за "синих" выступает вингер Михаил Мудрик.

Ответный поединок состоится во вторник, 18 апреля, на стадионе "Стэмфорд Бридж" в Лондоне.

Победитель пары "Реал" – "Челси" в полуфинале ЛЧ встретится с триумфатором дуэли "Манчестер Сити" – "Бавария".

Где смотреть матч Реал – Челси

На территории Украины первый поединок 1/4 финала Лиги чемпионов между "Реалом" и "Челси" в прямом эфире покажет медиасервис MEGOGO.

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Прогнозы букмекеров на матч Реал – Челси

В прогнозах на предстоящий поединок букмекеры склоняются к победе мадридского клуба, предлагая на это коэффициент 1,77. Ничья – 4,00. Выигрыш лондонцев – 5,30.

Фаворитом двухматчевого противостояния также считается испанский коллектив. На выход "Королевского клуба" в 1/2 финала турнира можно поставить с коэффициентом 1,45. На то, что полуфиналистом станет команда Фрэнка Лэмпарда, коэффициент равен 2,83.

Перед игрой против лондонцев "Реал" на своем поле уступил "Вильярреалу" (2:3) в чемпионате Испании. Команда Карло Анчелотти идет второй в Ла Лиге, фактически уже проиграв борьбу за титул "Барселоне".

"Вильярреалу" (2:3) в чемпионате Испании. Команда Карло Анчелотти идет второй в Ла Лиге, фактически уже проиграв борьбу за титул "Барселоне". "Челси" в своем последнем матче на выезде уступил "Вулверхэмптону" (1:0) – эта игра стала дебютной для Лэмпарда после назначения временным тренером "синих". Лондонский клуб сейчас занимает лишь 11-е место в турнирной таблице АПЛ.

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