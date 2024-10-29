"Реал" давил на меня": во France Football отреагировали на скандал вокруг "Золотого мяча-2024"

Главный редактор журнала France Football Венсан Гарсия признался, что мадридский "Реал" давил на него, чтобы еще до торжественной церемонии узнать, кто получит "Золотой мяч-2024".

Обладателем награды лучшему футболисту мира стал полузащитник "Манчестер Сити" Родри. В голосовании испанец обошел других трех финалистов в номинации – бразильского нападающего Винисиуса Жуниора, английского полузащитника Джуда Беллингема и испанского защитника Дани Карвахаля, которые выступают за мадридский "Реал".

"Реал" давил на меня, чтобы узнать, выиграл ли Винисиус, и, возможно, мое молчание заставило их подумать, что Вини проиграл, поэтому они не появились. Я неприятно удивлен, но не хочу тратить ночь на разговоры об этом. Я хочу поговорить о нашем победителе, Родри", – цитирует Гарсию Madrid Xtra.

"Реал" бойкотировал церемонию вручения "Золото мяча" после того, как узнал, что Винисиус Жуниор не получит главный приз. На торжественное мероприятие в Париж не прибыл ни один из представителей мадридского клуба.

Также главный редактор France Football прокомментировал результаты голосования за обладателя "Золотого мяча" 2024 года.

"Это было близко. Вероятно, Винисиус пострадал от присутствия Джуда Беллингема и Дани Карвахаля в топ-5, потому что математически это забрало у него несколько очков. Это также подводит итоги сезона "Реала", в котором показали отличное выступление сразу несколько их футболистов, и жюри разделило свои решения между ними, что сыграло в пользу Родри", – сказал Гарсия для Madrid Xtra.

Родри впервые в карьере стал обладателем "Золотого мяча". Рекордсменом по количеству выигранных "Золотых мячей" остается форвард "Интера" Майами и сборной Аргентины Лионель Месси, который получал этот приз восемь раз (2009, 2010, 2011, 2012, 2015, 2019, 2021, 2023).

Ближайшим преследователем аргентинца является форвард "Аль-Насра" и сборной Португалии Криштиану Роналду, которого признавали лучшим футболистом мира пять раз (2008, 2013, 2014, 2016, 2017).

Ранее сообщалось, что определились победители футбольной премии "Золотой мяч-2024" во всех номинациях.

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