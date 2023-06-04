"Реал" драматично завоевал "серебро" чемпионата Испании – Бензема забил в прощальном матче (видео)

Мадридский "Реал" стал серебряным призером испанской Ла Лиги сезона-2022/23. В рамках заключительного, 38-го тура "сливочные" на своем стадионе расписали ничью с "Атлетиком" – 1:1 .

Клуб из Бильбао мог выходить вперед уже на десятой минуте встречи, но Микель Весга не реализовал пенальти. Первый тайм завершился без голов, а в начале второй половины игры гости повели в счете усилиями Ойана Сансета.

"Бланкос" сумели отыграться на 72-й минуте – точным ударом с 11-метровой отметки отличился Карим Бензема.

Обзор матча

Стоит отметить, что для 35-летнего французского нападающего это был последний матч в футболке мадридского клуба. Сегодня "Реал" официально объявил об уходе действующего обладателя "Золотого мяча" и пятикратного победителя Лиги чемпионов по итогам текущего сезона.

Ничья позволила подопечным Карло Анчелотти (78 очков) завоевать серебряные медали Примеры, ведь в параллельном поединке мадридский "Атлетико" (77 баллов) не смог на выезде обыграть "Вильярреал" (2:2). Причем "матрасники" упустили победу, а с ней и вторую позицию в чемпионате на 90+2-й минуте.

"Атлетик" Бильбао (51 балл) финишировал на восьмой строчке и не вышел в еврокубки на следующий сезон. "Вильярреал" (64 пункта) занял пятое место и сыграет в групповом раунде Лиги Европы.

Напомним, "Барселона" досрочно стала чемпионом Испании сезона-2022/23 еще за четыре тура до финиша. Для "блаугранас" это 27-е чемпионство в истории, а также первое под руководством Хави.

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