"Реал" хочет избавиться от двух звездных футболистов в зимнее трансферное окно

"Реал" хочет избавиться от двух звездных футболистов в зимнее трансферное окно

Контракты обоих игроков истекают летом 2022 года.

Мадридский "Реал" планирует попрощаться с двумя футболистами в зимний трансферный период.

Как сообщает Marca, "Королевский клуб" собирается продать валлийского нападающего Гарета Бэйла и испанского полузащитника Иско.

В услугах обоих звездных игроков не заинтересован главный тренер "сливочных" Карло Анчелотти. Контракты Бэйла и Иско с мадридским грандом заканчиваются в июне 2022 года.

Кроме того, руководство "Реала" готово рассмотреть предложения по трансферам Мариано Диаса, Луки Йовича и Эдена Азара. Таким образом, клуб надеется разгрузить зарплатную ведомость перед летним трансферным окном.

В нынешнем сезоне Бейл провел всего три матча в футболке "сливочных" в Ла Лиге, отличился одним голом. В активе Иско семь поединков в Чемпионате Испании, один забитый мяч.

После 19 туров "Реал" единолично возглавляет Примеру, опережая ближайшего преследователя - "Севилью", имеющую поединок в запасе, на 8 очков.

В следующем матче Ла Лиги подопечные Анчелотти 2 января в гостях сыграют против "Хетафе".

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