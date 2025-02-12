"Реал" и "Барселона" узнали соперников: результаты жеребьевки полуфинала Кубка Испании

На этой стадии турнира команды проведут по два матча: дома и на выезде.
В среду, 12 февраля, состоялась жеребьевка 1/2 финала Кубка Испании по футболу сезона-2024/25.
На этой стадии сыграют мадридский "Реал" украинского голкипера Андрея Лунина, "Барселона", "Атлетико" и "Реал Сосьедад".
За выход в финал мадридский "Реал" поборется против "Реал Сосьедада", а "Барселона" посоревнуется с "Атлетико".
Полуфинальные противостояния Кубка Испании будут состоять из двух матчей: дома и на выезде. Первые поединки состоятся в период с 25 по 27 февраля, а ответные игры – с 1 по 3 апреля. Точные даты станут известны позже.
Кубка Испании по футболу: результаты жеребьевки 1/2 финала
"Барселона" – "Атлетико" Мадрид
"Реал Сосьедад" – "Реал" Мадрид
Отметим, что действующим обладателем Кубка Испании является "Атлетик" Бильбао. В прошлом году в финале баски в серии пенальти победили "Мальорку" и впервые за последние 40 лет завоевали этот трофей.
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