"Реал" и "Барселона" узнали соперников: результаты жеребьевки полуфинала Кубка Испании

На этой стадии турнира команды проведут по два матча: дома и на выезде.

В среду, 12 февраля, состоялась жеребьевка 1/2 финала Кубка Испании по футболу сезона-2024/25.

На этой стадии сыграют мадридский "Реал" украинского голкипера Андрея Лунина, "Барселона", "Атлетико" и "Реал Сосьедад".

За выход в финал мадридский "Реал" поборется против "Реал Сосьедада", а "Барселона" посоревнуется с "Атлетико".

Полуфинальные противостояния Кубка Испании будут состоять из двух матчей: дома и на выезде. Первые поединки состоятся в период с 25 по 27 февраля, а ответные игры – с 1 по 3 апреля. Точные даты станут известны позже.

Кубка Испании по футболу: результаты жеребьевки 1/2 финала

"Барселона" – "Атлетико" Мадрид

"Реал Сосьедад" – "Реал" Мадрид

Отметим, что действующим обладателем Кубка Испании является "Атлетик" Бильбао. В прошлом году в финале баски в серии пенальти победили "Мальорку" и впервые за последние 40 лет завоевали этот трофей.

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