"Реал" и "Манчестер Сити" не определили победителя в феерическом четвертьфинале Лиги чемпионов (видео)

Андрей Лунин трижды пропустил в свои ворота, но его партнеры ответили таким же количеством голов.

Мадридский "Реал" украинского голкипера Андрея Лунина и "Манчестер Сити" сыграли вничью в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов. Поединок на стадионе "Сантьяго Бернабеу" в Мадриде завершился со счетом 3:3 .

Команда Хосепа Гвардиолы вышла вперед уже на 2-й минуте встречи – Бернарду Силва прямым ударом со штрафного отправил мяч в ближний угол ворот Лунина.

Однако "сливочные" очень быстро не только отыгрались, но и повели в счете. Сначала на 12-й минуте после дальнего удара Эдуардо Камавинги мяч рикошетом от Рубена Диаша залетел в ворота – автогол записали на португальского защитника "горожан".

А всего через две минуты Родриго получил передачу на ход от Винисиуса Жуниора и реализовал выход один на один с голкипером английского клуба Штефаном Ортегой.

После перерыва английский клуб сумел отыграться – на 66-й минуте Фил Фоден с полукруга штрафной эффектно отправил мяч в дальнюю "девятку".

Прошло еще пять минут и защитник "небесно-голубых" Йошко Гвардиол отличным дальним ударом вывел свою команду вперед.

Однако удержать победу подопечные Гвардиолы не смогли. На 79-й минуте Федерико Вальверде из пределов штрафной слета замкнул мягкий навес от Винисиуса, чем спас для "Реала" ничью.

Обзор матча "Реал" Мадрид – "Манчестер Сити"

Будет добавлен в скором времени.

Ответный матч между "Манчестер Сити" и "Реалом" состоится в среду, 17 апреля, на стадионе "Этихад" в Манчестере.

Отметим, что в полуфинале победитель пары "Реал" Мадрид – "Манчестер Сити" встретится с триумфатором противостояния "Арсенал" – "Бавария".

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