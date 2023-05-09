"Реал" и "Манчестер Сити" не определили сильнейшего в первом полуфинале Лиги чемпионов (видео)

Мадридский "Реал" сыграл вничью с "Манчестер Сити" в первом матче 1/2 финала Лиги чемпионов сезона-2022/23. Поединок на стадионе "Сантьяго Бернабеу" закончился со счетом 1:1 .

В первом тайме команда Хосепа Гвардиолы владела инициативой, но забить не смогла.

А вот "сливочные" превратили одну из немногих своих атак во взятие ворот. На 36-й минуте Эдуардо Камавинга протянул мяч со своей половины поля, а Винисиус Жуниор классным ударом из-за пределов штрафной попал в левую "девятку".

Во втором тайме "горожанам" удалось сравнять счет. На 67-й минуте Кевин Де Брюйне мощным ударом издали отправил мяч в левый нижний угол.

Ответная игра между "Манчестер Сити" и "Реалом" запланирована на среду, 17 мая, в Манчестере на стадионе "Этихад".

Напомним, победитель двухматчевого противостояния "Реал" – "Манчестер Сити" в финале Лиги чемпионов 10 июня в Стамбуле сыграет против триумфатора дуэли между итальянскими "Миланом" и "Интером".

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