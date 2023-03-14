Реал – Ливерпуль: где смотреть и ставки букмекеров на матч 1/8 финала Лиги чемпионов

В среду, 15 марта, состоится ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов сезона-2022/23 между мадридским "Реалом" и "Ливерпулем".

Команды сыграют на стадионе Сантьяго Бернабеу в столице Испании. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по киевскому времени.

Отметим, что первая встреча между "мерсисайдцами" и "сливочными" в Англии завершилась разгромной победой "Реала" со счетом 2:5.

Где смотреть матч Реал – Ливерпуль

На территории Украины ответный поединок 1/8 финала Лиги чемпионов между "Реалом" и "Ливерпулем" в прямом эфире покажет медиасервис MEGOGO.

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Прогнозы букмекеров на матч Реал – Ливерпуль

Букмекеры считают незначительным фаворитом предстоящего поединка мадридский клуб. На победу подопечных Карло Анчелотти можно поставить с коэффициентом 2,40. Ничья – 4,00. Выигрыш английского коллектива – 2,97.

Также "Реал" является безоговорочным фаворитом двухматчевого противостояния. Коэффициент на выход "сливочных" в четвертьфинал составляет 1,03. Если "Ливерпуль" сможет во втором поединке совершить камбэк и прорваться в следующую стадию плей-офф, то это станет большой сенсацией, вероятность которой оценивается коэффициентом 16,00.

В прошлом уикенде "Реал" на своем поле разобрался с "Эспаньолом" (3:1) в Ла Лиге. Мадридцы занимают второе место в чемпионате Испании, отставая от "Барселоны" на 9 очков.

с "Эспаньолом" (3:1) в Ла Лиге. Мадридцы занимают второе место в чемпионате Испании, отставая от "Барселоны" на 9 очков. "Ливерпуль" в последнем матче на выезде сенсационно уступил "Борнмуту" (1:0) в АПЛ. Перед этим команда Юргена Клоппа на "Энфилде" нанесла унизительное поражение "Манчестер Юнайтед" со счетом 7:0. Сейчас "мерсисайдцы" идут шестыми в турнирной таблице чемпионата Англии.

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