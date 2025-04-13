Реал Мадрид – Арсенал: где смотреть и прогноз букмекеров на ответный матч 1/4 финала Лиги чемпионов

"Арсенал" – "Реал" Мадрид / © Associated Press

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В среду, 16 апреля, мадридский "Реал" будет принимать лондонский "Арсенал" в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов сезона-2024/25.

Поединок состоится на стадионе "Сантьяго Бернабеу" в Мадриде. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по киевскому времени.

В составе "канониров" играет украинец Александр Зинченко, тогда как за "сливочных" выступает его соотечественник – голкипер Андрей Лунин.

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В первой встрече между командами, которая состоялась 8 апреля в Лондоне, английский клуб уничтожил мадридцев со счетом 3:0.

Где смотреть матч Реал Мадрид – Арсенал

В Украине поединок "Реал" Мадрид – "Арсенал" в прямом эфире эксклюзивно покажет медиасервис MEGOGO.

Прогнозы букмекеров на матч Реал Мадрид – Арсенал

Фаворитом грядущего поединка букмекеры считают "Реал". На победу подопечных Карло Анчелотти можно поставить с коэффициентом 1,68. Ничья – 4,25. Выигрыш "Арсенала" – 4,80.

А вот в двухматчевой дуэли аналитики уже отдают предпочтение лондонцам после их разгромной победы в первом поединке. На выход команды Микеля Артеты в полуфинал принимаются ставки с коэффициентом 1,14. Проход "бланкос" в следующую стадию турнира – 5,60.

Победитель пары "Арсенал" – "Реал" в 1/2 финала Лиги чемпионов сразится с триумфатором противостояния между французским ПСЖ и английской "Астон Виллой". В первом матче парижский клуб одержал волевую победу со счетом 3:1.

Другую полуфинальную пару Лиги чемпионов составят клубы, которые победят в четвертьфиналах "Бавария" (Германия) – "Интер" (Италия) и "Барселона" (Испания) – "Боруссия" Дортмунд (Германия).

Напомним, "Реал" является победителем Лиги чемпионов. В прошлом году мадридский гранд в финале обыграл дортмундскую "Боруссию", обновив абсолютный рекорд (15) по триумфам в этом турнире.