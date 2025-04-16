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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Проспорт
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Реал Мадрид – Арсенал: онлайн-трансляция ответного матча 1/4 финала Лиги чемпионов

Действующий победитель главного клубного евротурнира попытается взять реванш за разгромное поражение в первом поединке.

Автор публикации
Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
"Арсенал" – "Реал" Мадрид

"Арсенал" – "Реал" Мадрид / © Associated Press

В среду, 16 апреля, мадридский "Реал" примет лондонский "Арсенал" в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов сезона-2024/25.

Поединок состоится на стадионе "Сантьяго Бернабеу" в Мадриде. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по киевскому времени.

В первой встрече между командами, которая состоялась 8 апреля в Лондоне, английский клуб уничтожил "сливочных" со счетом 3:0.

Отметим, что цвета "канониров" защищает украинец Александр Зинченко, в то время как за мадридцев выступает его соотечественник – голкипер Андрей Лунин, который не попал в заявку на игру из-за травмы.

Победитель пары "Арсенал" – "Реал" в 1/2 финала Лиги чемпионов сразится с французским ПСЖ, который в четвертьфинале оказался сильнее английской "Астон Виллы" (3:1, 2:3).

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