Реал Мадрид – Арсенал: онлайн-трансляция ответного матча 1/4 финала Лиги чемпионов

"Арсенал" – "Реал" Мадрид / © Associated Press

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В среду, 16 апреля, мадридский "Реал" примет лондонский "Арсенал" в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов сезона-2024/25.

Поединок состоится на стадионе "Сантьяго Бернабеу" в Мадриде. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по киевскому времени.

В первой встрече между командами, которая состоялась 8 апреля в Лондоне, английский клуб уничтожил "сливочных" со счетом 3:0.

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Отметим, что цвета "канониров" защищает украинец Александр Зинченко, в то время как за мадридцев выступает его соотечественник – голкипер Андрей Лунин, который не попал в заявку на игру из-за травмы.

Победитель пары "Арсенал" – "Реал" в 1/2 финала Лиги чемпионов сразится с французским ПСЖ, который в четвертьфинале оказался сильнее английской "Астон Виллы" (3:1, 2:3).