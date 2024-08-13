Реал Мадрид – Аталанта: где смотреть и ставки букмекеров на матч за Суперкубок УЕФА

В среду, 14 августа, состоится поединок за Суперкубок УЕФА между мадридским "Реалом" и "Аталантой" с Бергамо.

Соперники сыграют на стадионе "Народовы" в Варшаве (Польша). Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по киевскому времени.

В прошлом сезоне испанский клуб, за который выступает украинский голкипер Андрей Лунин, стал победителем Лиги чемпионов. В финале "сливочные" разобрались с дортмундской "Боруссией" (2:0).

Итальянская команда выиграла Лигу Европы, разгромив в финале леверкузенский "Байер" (3:0).

Где смотреть матч Реал Мадрид – Аталанта

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Прогнозы букмекеров на матч Реал Мадрид – Аталанта

Абсолютным фаворитом поединка за Суперкубок УЕФА букмекеры считают мадридский гранд.

На победу команды Карла Анчелотти в основное время можно поставить с коэффициентом 1,58. Ничья – 4,65. Выигрыш "Аталанты" по итогам 90 минут встречи – 6,40.

Итоговый триумф "Реала" в Суперкубке УЕФА оценен коэффициентом 1,27. Успех подопечных Джан Пьеро Гасперини с учетом возможных экстра-таймов и серии пенальти – 3,90.

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