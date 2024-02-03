Реал Мадрид – Атлетико: где смотреть и ставки букмекеров на центральный матч 23-го тура Ла Лиги

Мадридские гранды в третий раз за месяц сойдутся в очной дуэли.

В воскресенье, 4 февраля, состоится центральный поединок 23-го тура испанской Ла Лиги между "Реалом" украинского голкипера Андрея Лунина и "Атлетико".

Мадридское дерби будет сыграно на стадионе "Сантьяго Бернабеу" в Мадриде. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по киевскому времени.

После 22-го тура "Реал" (57 очков) возглавляет турнирную таблицу Ла Лиги, опережая на два балла "Жирону" украинцев Артема Довбика и Виктора Цыганкова. "Атлетико" (47 пунктов) занимает третью позицию, имея одинаковое количество очков с идущей четвертой "Барселоной".

Где смотреть матч Реал Мадрид – Атлетико

На территории Украины поединок 23-го тура Ла Лиги между "Реалом" и "Атлетико" в прямом эфире эксклюзивно покажет медиасервис MEGOGO.

Прогнозы букмекеров на матч Реал Мадрид – Атлетико

Букмекеры считают фаворитом грядущего поединка "сливочных". На победу "Реала" можно поставить с коэффициентом 1,76. Ничья – 4,05. Выигрыш "Атлетико" – 4,70.

Отметим, что мадридские гранды в третий раз за месяц сойдутся в очной дуэли. В январе "Королевский клуб" одолел "матрасников" в полуфинале Суперкубка Испании, но затем подопечные Диего Симеоне взяли реванш и выбили "сливочных" из Кубка Испании.

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