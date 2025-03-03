Реал Мадрид – Атлетико: где смотреть и ставки букмекеров на матч 1/8 финала Лиги чемпионов

Поединок состоится 4 марта на стадионе "Сантьяго Бернабеу" в столице Испании.

Во вторник, 4 марта, "Реал" украинского голкипера Андрея Лунина примет "Атлетико" в матче 1/8 финала Лиги чемпионов сезона-2024/25.

Мадридское дерби состоится на стадионе "Сантьяго Бернабеу" в столице Испании. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по киевскому времени.

"Сливочные" заняли 11-е место в общей турнирной таблице основного раунда Лиги чемпионов и попали в стыковые матчи, где выбили из турнира "Манчестер Сити" (3:2, 3:1).

"Матрацники" финишировали пятыми в основной стадии самого престижного еврокубка, благодаря чему завоевали прямую путевку в 1/8 финала.

Где смотреть матч Реал Мадрид – Атлетико

В Украине поединок "Реал" Мадрид – "Атлетико" в прямом эфире эксклюзивно покажет медиасервис MEGOGO.

Прогнозы букмекеров на матч Реал Мадрид – Атлетико

Фаворитом грядущего поединка букмекеры считают "Королевский клуб". На победу подопечных Карло Анчелотти можно поставить с коэффициентом 1,93. Ничья – 3,55. Выигрыш команды Диего Симеоне – 4,20.

В двухматчевой дуэли аналитики тоже отдают предпочтение "бланкос". На выход "Реала" в четвертьфинал принимаются ставки с коэффициентом 1,66. Проход "Атлетико" в следующий раунд – 2,22.

Ответный матч между "Атлетико" и "Реалом" состоится в среду, 12 марта, на стадионе "Метрополитано" в Мадриде.

Победитель пары "Реал" – "Атлетико" в 1/4 финала Лиги чемпионов сразится с триумфатором противостояния между нидерландским ПСВ и лондонским "Арсеналом", в составе которого выступает украинец Александр Зинченко.

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