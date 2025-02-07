Реал Мадрид – Атлетико: где смотреть и ставки букмекеров на матч Ла Лиги

В субботу, 8 февраля, в центральном матче 23-го тура испанской Ла Лиги сойдутся "Реал" украинского голкипера Андрея Лунина и "Атлетико".

Мадридское дерби состоится на стадионе "Сантьяго Бернабеу" в столице Испании. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по киевскому времени.

На данный момент "Реал" возглавляет турнирную таблицу Примеры, имея 49 очков после 22 поединков. Команда Карло Анчелотти на один балл опережает "Атлетико" и на 4 пункта "Барселону", которая идет третьей.

Где смотреть матч Реал Мадрид – Атлетико

В Украине поединок между "Реалом" и "Атлетико" в прямом эфире эксклюзивно покажет медиасервис MEGOGO.

Прогнозы букмекеров на матч Реал Мадрид – Атлетико

Фаворитом мадридского дерби букмекеры считают "Реал". На победу "сливочных" принимаются ставки с коэффициентом 1,91. Ничья – 3,60. Выигрыш "матрасников" – 4,15.

Добавим, что накануне оба клуба вышли в полуфинал Кубка Испании. "Реал" с Луниным в воротах драматично вырвал победу над "Леганесом" (3:2), в то время как "Атлетико" разгромил "Хетафе" (5:0).

Также четвертьфинальную стадию Кубка Испании преодолели "Реал Сосьедад" и "Барселона". Жеребьевка 1/2 финала турнира состоится 12 февраля.

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