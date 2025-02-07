Реал Мадрид – Атлетико: где смотреть и ставки букмекеров на матч Ла Лиги

Мадридское дерби состоится 8 февраля на стадионе "Сантьяго Бернабеу".
В субботу, 8 февраля, в центральном матче 23-го тура испанской Ла Лиги сойдутся "Реал" украинского голкипера Андрея Лунина и "Атлетико".
Мадридское дерби состоится на стадионе "Сантьяго Бернабеу" в столице Испании. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по киевскому времени.
На данный момент "Реал" возглавляет турнирную таблицу Примеры, имея 49 очков после 22 поединков. Команда Карло Анчелотти на один балл опережает "Атлетико" и на 4 пункта "Барселону", которая идет третьей.
Где смотреть матч Реал Мадрид – Атлетико
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Прогнозы букмекеров на матч Реал Мадрид – Атлетико
Фаворитом мадридского дерби букмекеры считают "Реал". На победу "сливочных" принимаются ставки с коэффициентом 1,91. Ничья – 3,60. Выигрыш "матрасников" – 4,15.
Добавим, что накануне оба клуба вышли в полуфинал Кубка Испании. "Реал" с Луниным в воротах драматично вырвал победу над "Леганесом" (3:2), в то время как "Атлетико" разгромил "Хетафе" (5:0).
Также четвертьфинальную стадию Кубка Испании преодолели "Реал Сосьедад" и "Барселона". Жеребьевка 1/2 финала турнира состоится 12 февраля.
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