ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Проспорт
Количество просмотров
79
Время на прочтение
1 мин

Реал Мадрид – Барселона: где смотреть и прогноз букмекеров на матч Ла Лиги

Первое в сезоне Эль Классико состоится 26 октября в Мадриде.

Автор публикации
Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
"Реал" Мадрид – "Барселона"

"Реал" Мадрид – "Барселона" / © Associated Press

В воскресенье, 26 октября, мадридский "Реал" примет каталонскую "Барселону" в центральном матче 10-го тура испанской Ла Лиги сезона-2025/26.

Поединок состоится на стадионе "Сантьяго Бернабеу" в Мадриде. Стартовый свисток прозвучит в 17:15 по киевскому времени.

После девяти туров "Реал" (24 очка) возглавляет таблицу Примеры, опережая "Барселону" на 2 балла.

Где смотреть матч Реал Мадрид – Барселона

В Украине поединок "Реал" Мадрид – "Барселона" в прямом эфире эксклюзивно покажет медиасервис MEGOGO.

Прогноз букмекеров на матч Реал Мадрид – Барселона

Фаворитом грядущего матча букмекеры считают "Реал". На победу мадридцев принимаются ставки с коэффициентом 2,01. Ничья – 4,30. Выигрыш "Барселоны" – 3,25.

Напомним, на этой неделе "сине-гранатовые" и "сливочные" одержали победы в Лиге чемпионов: "Барселона" уничтожила "Олимпиакос" (6:1), а "Реал" обыграл "Ювентус" (1:0).

Дата публикации
Количество просмотров
79
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie