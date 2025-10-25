- Дата публикации
-
- Категория
- Проспорт
- Количество просмотров
- 79
- Время на прочтение
- 1 мин
Реал Мадрид – Барселона: где смотреть и прогноз букмекеров на матч Ла Лиги
Первое в сезоне Эль Классико состоится 26 октября в Мадриде.
В воскресенье, 26 октября, мадридский "Реал" примет каталонскую "Барселону" в центральном матче 10-го тура испанской Ла Лиги сезона-2025/26.
Поединок состоится на стадионе "Сантьяго Бернабеу" в Мадриде. Стартовый свисток прозвучит в 17:15 по киевскому времени.
После девяти туров "Реал" (24 очка) возглавляет таблицу Примеры, опережая "Барселону" на 2 балла.
Где смотреть матч Реал Мадрид – Барселона
В Украине поединок "Реал" Мадрид – "Барселона" в прямом эфире эксклюзивно покажет медиасервис MEGOGO.
Прогноз букмекеров на матч Реал Мадрид – Барселона
Фаворитом грядущего матча букмекеры считают "Реал". На победу мадридцев принимаются ставки с коэффициентом 2,01. Ничья – 4,30. Выигрыш "Барселоны" – 3,25.
Напомним, на этой неделе "сине-гранатовые" и "сливочные" одержали победы в Лиге чемпионов: "Барселона" уничтожила "Олимпиакос" (6:1), а "Реал" обыграл "Ювентус" (1:0).