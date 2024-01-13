Реал Мадрид – Барселона: где смотреть и ставки букмекеров на финал Суперкубка Испании

Эль Классико в Саудовской Аравии определит победителя Суперкубка Испании-2024.
В воскресенье, 14 января, мадридский "Реал" и "Барселона" сойдутся в финале Суперкубка Испании.
Решающий поединок состоится на стадионе "Аль-Аввал Парк" в Эр-Рияде (Саудовская Аравия). Стартовый свисток прозвучит в 21:00 по киевскому времени.
В полуфинале Суперкубка Испании "Реал" в феерическом матче осилил "Атлетико" со счетом 5:3 по итогам экстра-таймов. Ворота "Королевского клуба" защищал Кепа Аррисабалага, в то время как украинский голкипер Андрей Лунин остался на скамейке для запасных.
В свою очередь, "Барселона" завоевала путевку в финал Суперкубка Испании, обыграв "Осасуну" со счетом 2:0.
Где смотреть матч Реал Мадрид – Барселона
На территории Украины финал Суперкубка Испании между "Реалом" и "Барселоной" можно посмотреть только на OTT-платформе Setanta Sports.
На телеканалах Setanta Sports Ukraine и Setanta Sports Ukraine+ трансляция матча не запланирована.
Прогнозы букмекеров на матч Реал Мадрид – Барселона
Незначительным фаворитом грядущего поединка букмекеры считают "Реал". На победу "сливочных" в основное время можно поставить с коэффициентом 2,34. Ничья – 3,70. Выигрыш каталонцев – 3,00.
Итоговый триумф "Реала" в финале Суперкубка Испании (с учетом возможных экстра-таймов и серии пенальти) оценивается коэффициентом 1,74. Завоевание трофея "сине-гранатовыми" – 2,17.
Напомним, в прошлом году Суперкубок Испании также проводился в Саудовской Аравии в формате мини-турнира с участием четырех команд. Тогда обладателем трофея стала "Барселона", которая в финале разобралась с "Реалом".
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