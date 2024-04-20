Реал Мадрид – Барселона: где смотреть и ставки букмекеров на матч чемпионата Испании

Эль Классико пройдет 21 апреля на стадионе "Сантьяго Бернабеу" в Мадриде.

В воскресенье, 21 апреля, мадридский "Реал" украинского голкипера Андрея Лунина будет принимать "Барселону" в центральном матче 32-го тура испанской Ла Лиги.

Команды сыграют на стадионе Сантьяго Бернабеу в Мадриде. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по киевскому времени.

За семь туров до конца чемпионата "Реал" лидирует в Ла Лиге, опережая "Барселону" на восемь очков.

Отметим, что на неделе "сливочные" и "сине-гранатовые" провели ответные матчи 1/4 финала Лиги чемпионов. Мадридский клуб в серии пенальти одолел "Манчестер Сити" и вышел в полуфинал, где встретится с мюнхенской "Баварией".

А вот каталонцы простились с евротурниром, потерпев разгромное поражение от французского ПСЖ.

Где смотреть матч Реал Мадрид – Барселона

На территории Украины поединок 32-го тура чемпионата Испании между "Реалом" и "Барселоной" в прямом эфире эксклюзивно покажет медиасервис MEGOGO.

Прогнозы букмекеров на матч Реал Мадрид – Барселона

Фаворитом предстоящего поединка букмекеры считают "Королевский клуб". На победу команды Карло Анчелотти можно поставить с коэффициентом 1,91. Ничья – 4,10. Выигрыш подопечных Хави – 4,25.

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