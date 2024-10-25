Реал Мадрид – Барселона: где смотреть и ставки букмекеров на матч Ла Лиги

В субботу, 26 октября, мадридский "Реал" примет "Барселону" в центральном матче 11-го тура испанской Ла Лиги сезона-2024/25.

Поединок состоится на стадионе "Сантьяго Бернабеу" в Мадриде. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по киевскому времени.

Каталонцы подходят к Эль Классико в роли лидера чемпионата, имея 27 очков после десяти туров. "Сливочные" отстают от "сине-гранатовых" на три балла.

Где смотреть матч Реал Мадрид – Барселона

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Прогнозы на матч Реал Мадрид – Барселона

Фаворитом принципиального дерби букмекеры считают "Реал". На победу подопечных Карло Анчелотти, в составе которых выступает украинский голкипер Андрей Лунин, принимаются ставки с коэффициентом 2,07. Ничья – 4,00. Выигрыш команды Ханси Флика – 3,30.

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