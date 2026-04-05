- Дата публикации
-
- Категория
- Проспорт
- Количество просмотров
- 1866
- Время на прочтение
- 2 мин
Реал Мадрид — Бавария: где смотреть и прогноз букмекеров на матч 1/4 финала Лиги чемпионов
Поединок состоится 7 апреля на стадионе "Сантьяго Бернабеу" в Мадриде.
Во вторник, 7 апреля, мадридский "Реал" примет мюнхенскую "Баварию" в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов сезона-2025/26.
Поединок состоится на стадионе "Сантьяго Бернабеу" в Мадриде. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по киевскому времени.
"Реал" закончил основной раунд самого престижного еврокубка на 9-м месте, попав в стыковые матчи плей-офф, где прошел португальскую "Бенфику" (1:0, 2:1). В 1/8 финала испанский гранд победил английский "Манчестер Сити" (3:0, 2:1).
"Бавария" финишировала на второй позиции в основном этапе Лиги чемпионов, выйдя напрямую в 1/8 финала, где разгромила итальянскую "Аталанту" (6:1, 4:1).
Где смотреть матч Реал Мадрид — Бавария
В Украине поединок "Реал" Мадрид — "Бавария" в прямом эфире эксклюзивно покажет медиасервис MEGOGO.
На нашем сайте будет доступна текстовая онлайн-трансляция матча "Реал" Мадрид — "Бавария".
Прогноз букмекеров на матч Реал Мадрид — Бавария
Фаворитом грядущего матча букмекеры считают "Баварию". На победу подопечных Венсана Компани можно поставить с коэффициентом 2,16. Ничья — 3,80. Выигрыш "сливочных" — 3,00.
На выход немецкого клуба в полуфинал принимаются ставки с коэффициентом 1,41. Итоговый успех подопечных Альваро Арбелоа, за которых выступает украинский вратарь Андрей Лунин, оценен коэффициентом 2,70.
Ответный матч между "Баварией" и "Реалом" состоится в среду, 15 апреля, на "Альянц Арене" в Мюнхене. Начало — в 22:00 по киевскому времени.
Победитель пары "Реал" Мадрид — "Бавария" в полуфинале Лиги чемпионов сыграет с триумфатором противостояния ПСЖ (Франция) — "Ливерпуль" (Англия).
Напомним, в прошлом сезоне победителем Лиги чемпионов стал ПСЖ. В финале французский клуб раздавил миланский "Интер" (5:0), впервые в истории выиграв самый престижный еврокубок.