Реал Мадрид — Бавария: где смотреть и прогноз букмекеров на матч 1/4 финала Лиги чемпионов

"Реал" Мадрид — "Бавария"

Во вторник, 7 апреля, мадридский "Реал" примет мюнхенскую "Баварию" в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов сезона-2025/26.

Поединок состоится на стадионе "Сантьяго Бернабеу" в Мадриде. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по киевскому времени.

"Реал" закончил основной раунд самого престижного еврокубка на 9-м месте, попав в стыковые матчи плей-офф, где прошел португальскую "Бенфику" (1:0, 2:1). В 1/8 финала испанский гранд победил английский "Манчестер Сити" (3:0, 2:1).

"Бавария" финишировала на второй позиции в основном этапе Лиги чемпионов, выйдя напрямую в 1/8 финала, где разгромила итальянскую "Аталанту" (6:1, 4:1).

Где смотреть матч Реал Мадрид — Бавария

В Украине поединок "Реал" Мадрид — "Бавария" в прямом эфире эксклюзивно покажет медиасервис MEGOGO.

Прогноз букмекеров на матч Реал Мадрид — Бавария

Фаворитом грядущего матча букмекеры считают "Баварию". На победу подопечных Венсана Компани можно поставить с коэффициентом 2,16. Ничья — 3,80. Выигрыш "сливочных" — 3,00.

На выход немецкого клуба в полуфинал принимаются ставки с коэффициентом 1,41. Итоговый успех подопечных Альваро Арбелоа, за которых выступает украинский вратарь Андрей Лунин, оценен коэффициентом 2,70.

Ответный матч между "Баварией" и "Реалом" состоится в среду, 15 апреля, на "Альянц Арене" в Мюнхене. Начало — в 22:00 по киевскому времени.

Победитель пары "Реал" Мадрид — "Бавария" в полуфинале Лиги чемпионов сыграет с триумфатором противостояния ПСЖ (Франция) — "Ливерпуль" (Англия).

Напомним, в прошлом сезоне победителем Лиги чемпионов стал ПСЖ. В финале французский клуб раздавил миланский "Интер" (5:0), впервые в истории выиграв самый престижный еврокубок.