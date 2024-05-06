Реал Мадрид – Бавария: где смотреть и ставки букмекеров на ответный матч 1/2 финала Лиги чемпионов

Первая игра между испанским и немецким грандами завершилась результативной ничьей.

В среду, 8 мая, мадридский "Реал" украинского голкипера Андрея Лунина примет мюнхенскую "Баварию" в ответном матче 1/2 финала Лиги чемпионов сезона-2023/24.

Поединок состоится на стадионе Сантьяго Бернабеу в Мадриде. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по киевскому времени.

Первая встреча между командами в Мюнхене завершилась боевой ничьей со счетом 2:2.

Где смотреть матч Реал Мадрид – Бавария

На территории Украины ответный поединок 1/2 финала Лиги чемпионов между мадридским "Реалом" и "Баварией" в прямом эфире эксклюзивно покажет медиасервис MEGOGO.

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Прогнозы букмекеров на матч Реал Мадрид – Бавария

Несомненным фаворитом поединка букмекеры называют мадридский клуб. На победу "Реала" в основное время игры принимаются ставки с коэффициентом 1,91. Ничья – 3,90. Выигрыш мюнхенцев – 4,10.

Также выше оцениваются шансы "сливочных" в двухматчевой дуэли. На проход подопечных Карло Анчелотти в финал можно поставить с коэффициентом 1,48. На выход "Баварии" в финал – 2,75.

Победитель пары "Бавария" – "Реал" Мадрид в финале турнира сразится с триумфатором противостояния между ПСЖ и дортмундской "Боруссией". Первая игра между командами в Дортмунде закончилась победой "шмелей" (1:0), ответный матч запланирован на 7 мая в Париже.

Финал Лиги чемпионов состоится 1 июня на стадионе "Уэмбли" в Лондоне.

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