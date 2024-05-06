Реал Мадрид – Бавария: онлайн-трансляция ответного матча 1/2 финала Лиги чемпионов

Текстовый репортаж решающего поединка за выход в финал между испанским и немецким клубами.

В среду, 8 мая, состоится ответный матч 1/2 финала Лиги чемпионов между мадридским "Реалом" украинского голкипера Андрея Лунина и мюнхенской "Баварией".

Команды сыграют на стадионе Сантьяго Бернабеу в Мадриде. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по киевскому времени.

Первая игра между испанским и немецким клубами в Мюнхене завершилась боевой ничьей со счетом 2:2.

Победитель пары "Бавария" – "Реал" Мадрид в финале турнира сразится с триумфатором противостояния между ПСЖ и дортмундской "Боруссией". Первая игра между командами в Дортмунде закончилась победой "шмелей" (1:0), ответный матч запланирован на 7 мая в Париже.

Вашему вниманию текстовая онлайн-трансляция поединка "Реал" Мадрид – "Бавария".