Реал Мадрид — Бавария: онлайн-трансляция матча 1/4 финала Лиги чемпионов

"Реал" Мадрид — "Бавария"

Во вторник, 7 апреля, мадридский "Реал" сыграет с мюнхенской "Баварией" в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов сезона-2025/26.

Поединок состоится на стадионе "Сантьяго Бернабеу" в Мадриде. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по киевскому времени.

"Реал" закончил основной раунд Лиги чемпионов на 9-м месте, попав в стыковые матчи плей-офф, где победил португальскую "Бенфику" (1:0, 2:1). В 1/8 финала испанский гранд обыграл английский "Манчестер Сити" (3:0, 2:1).

"Бавария" финишировала на второй позиции в основном этапе Лиги чемпионов, выйдя напрямую в 1/8 финала, где разгромила итальянскую "Аталанту" (6:1, 4:1).

Отметим, что ответный матч между "Баварией" и "Реалом" состоится в среду, 15 апреля, на "Альянц Арене" в Мюнхене. Начало — в 22:00 по киевскому времени.