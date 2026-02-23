Реал Мадрид — Бенфика: букмекеры сделали прогноз на ответный матч плей-офф Лиги чемпионов

"Бенфика" — "Реал" Мадрид / © Associated Press

В среду, 25 февраля, мадридский "Реал" будет принимать лиссабонскую "Бенфику" в ответном матче стыковой стадии плей-офф Лиги чемпионов сезона-2025/26.

Поединок состоится на стадионе "Сантьяго Бернабеу" в Мадриде. Игра начнется в 22:00 по киевскому времени.

Первая встреча между командами состоялась 17 февраля в Лиссабоне и завершилась минимальной победой "Реала" (1:0).

Прогноз букмекеров на матч Реал Мадрид — Бенфика

Букмекеры считают фаворитом грядущего матча "Реал". На победу подопечных Альваро Арбело можно поставить с коэффициентом 1,44. Ничья — 4,75. Выигрыш "Бенфики" — 6,33.

На выход "Королевского клуба" в 1/8 финала принимаются ставки с коэффициентом 1,07. Итоговый триумф "орлов" оценен коэффициентом 7,50.

Добавим, что УЕФА отстранил полузащитника "Бенфики" Джанлуку Престианни от ответного матча против "Реала" из-за расистского скандала в первой игре между клубами.

Жеребьевка 1/8 финала, 1/4 и 1/2 финала Лиги чемпионов состоится 27 февраля.

Напомним, в прошлом сезоне победителем Лиги чемпионов стал ПСЖ. В финале французский клуб раздавил миланский "Интер" (5:0), впервые в истории выиграв самый престижный еврокубок.