Проспорт
71
1 мин

Реал Мадрид — Бенфика: где и когда смотреть ответный матч плей-офф Лиги чемпионов

Лиссабонцы попытаются взять реванш у мадридцев за поражение в первом поединке и завоевать путевку в 1/8 финала турнира.

Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
"Бенфика" — "Реал" Мадрид

"Бенфика" — "Реал" Мадрид / © Associated Press

В среду, 25 февраля, мадридский "Реал" примет лиссабонскую "Бенфику" в ответном матче стыковой стадии плей-офф Лиги чемпионов сезона-2025/26.

Поединок состоится на стадионе "Сантьяго Бернабеу" в Мадриде. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по киевскому времени.

Первая встреча между командами состоялась 17 февраля в Лисабоне и завершилась минимальной победой "Реала" (1:0).

Где смотреть матч Реал Мадрид — Бенфика

В Украине поединок "Реал" Мадрид — "Бенфика" в прямом эфире эксклюзивно покажет медиасервис MEGOGO.

Жеребьевка 1/8 финала, 1/4 и 1/2 финала Лиги чемпионов состоится 27 февраля.

Напомним, в прошлом сезоне победителем Лиги чемпионов стал ПСЖ. В финале французский клуб раздавил миланский "Интер" (5:0), впервые в истории выиграв самый престижный еврокубок.

71
