Реал Мадрид — Бенфика: где и когда смотреть ответный матч плей-офф Лиги чемпионов
Лиссабонцы попытаются взять реванш у мадридцев за поражение в первом поединке и завоевать путевку в 1/8 финала турнира.
В среду, 25 февраля, мадридский "Реал" примет лиссабонскую "Бенфику" в ответном матче стыковой стадии плей-офф Лиги чемпионов сезона-2025/26.
Поединок состоится на стадионе "Сантьяго Бернабеу" в Мадриде. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по киевскому времени.
Первая встреча между командами состоялась 17 февраля в Лисабоне и завершилась минимальной победой "Реала" (1:0).
Где смотреть матч Реал Мадрид — Бенфика
В Украине поединок "Реал" Мадрид — "Бенфика" в прямом эфире эксклюзивно покажет медиасервис MEGOGO.
Жеребьевка 1/8 финала, 1/4 и 1/2 финала Лиги чемпионов состоится 27 февраля.
Напомним, в прошлом сезоне победителем Лиги чемпионов стал ПСЖ. В финале французский клуб раздавил миланский "Интер" (5:0), впервые в истории выиграв самый престижный еврокубок.