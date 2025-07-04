Реал Мадрид – Боруссия Дортмунд: где смотреть и ставки букмекеров на матч 1/4 финала Клубного чемпионата мира

"Реал" Мадрид – "Боруссия" Дортмунд / © Associated Press

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В субботу, 5 июля, мадридский "Реал" и дортмундская "Боруссия" сойдутся в матче 1/4 финала Клубного чемпионата мира-2025 по футболу.

Поединок состоится на арене "Мидоулендс Стэдиум" в Ист-Резерфорде. Стартовый свисток прозвучит в 23:00 по киевскому времени.

"Боруссия" Дортмунд вышла в плей-офф с первого места группы F. Подопечные Нико Ковача сыграли вничью с бразильским "Флуминенсе" (0:0), одолели южноафриканский "Мамелоди Сандаунз" (4:3) и обыграли южнокорейский "Ульсан" (1:0). В 1/8 финала "шмели" победили мексиканский "Монтеррей" (2:1).

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"Реал" Мадрид пробился в плей-офф с первой позиции квартета H. Испанский гранд сыграл вничью с саудовским "Аль-Хилялем" (1:1), обыграл мексиканскую "Пачуку" (3:1) и разгромил австрийский "Зальцбург" (3:0). В 1/8 финала "сливочные" одолели итальянский "Ювентус" (1:0).

Где смотреть матч Реал Мадрид – Боруссия Дортмунд

В Украине матч "Реал" Мадрид – "Боруссия" Дортмунд можно посмотреть в прямом эфире на платформах Суспільне Спорт и местных телеканалах Суспільного.

Также поединок будет транслироваться на медиасервисе MEGOGO. Кроме того, игру покажет платформа DAZN, но без украинских комментаторов.

Ставки букмекеров на матч Реал Мадрид – Боруссия Дортмунд

Фаворитом матча букмекеры считают "Королевский клуб". На победу подопечных Хаби Алонсо в основное время можно поставить с коэффициентом 1,65. Ничья – 4,25. Выигрыш дортмундцев по итогам 90 минут поединка – 5,00.

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На выход "Реала" в полуфинал принимаются ставки с коэффициентом 1,33. Триумф "Боруссии" с учетом возможных экстра-таймов и серии пенальти – 3,45.

Победитель пары "Реал" Мадрид – "Боруссия" Дортмунд в полуфинале сыграет с триумфатором матча ПСЖ (Франция) – "Бавария" (Германия).

Ранее сообщалось, что определены все четвертьфинальные пары Клубного чемпионата мира-2025 по футболу.

На нашем сайте также можно просмотреть полное расписание и результаты всех поединков Клубного чемпионата мира-2025.

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Напомним, что ФИФА объявила рекордные призовые для участников Клубного чемпионата мира-2025.