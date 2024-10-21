Реал Мадрид – Боруссия Дортмунд: где смотреть и ставки букмекеров на матч Лиги чемпионов

Во вторник, 22 октября, мадридский "Реал" примет дортмундскую "Боруссию" в матче третьего тура основной стадии Лиги чемпионов сезона-2024/25.

Поединок состоится на стадионе "Сантьяго Бернабеу" в Мадриде. Встреча начнется в 22:00 по киевскому времени.

В обновленном формате Лиги чемпионов каждая из 36 команд в основном раунде проведет по восемь поединков с разными соперниками (четыре дома и четыре на выезде). Все участники турнира получили по 2 соперника из 4 разных корзин.

В первых двух турах "Реал" одержал победу над немецким "Штутгартом" (3:1) и неожиданно потерпел поражение от французского "Лилля" (0:1). Дортмундская "Боруссия" разгромила бельгийский "Брюгге" (3:0) и шотландский "Селтик" (7:1).

Перед третьим туром "сливочные" занимают 17-е место в общей турнирной таблице основного раунда ЛЧ, имея в своем активе три очка. "Шмели" с 6 баллами идут на первой строчке.

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Прогнозы букмекеров на матч Реал Мадрид – Боруссия Дортмунд

Фаворитом грядущего поединка букмекеры считают испанский клуб, в составе которого выступает украинский голкипер Андрей Лунин. На победу подопечных Карло Анчелотти принимаются ставки с коэффициентом 1,51. Ничья – 4,80. Выигрыш представителя Бундеслиги – 5,90.

Восемь лучших команд основной стадии Лиги чемпионов попадут в 1/8 финала. Клубы, которые займут в общей турнирной таблице места с 9-го по 24-е, проведут спаренные стыковые матчи за выход в 1/8 финала. Остальные завершат выступления в еврокубках.

Напомним, что "Реал" и дортмундская "Боруссия" встречались в финале прошлого розыгрыша ЛЧ. Тогда мадридский клуб обыграл "шмелей" (2:0) на стадионе "Уэмбли" в Лондоне.

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