Реал Мадрид — Манчестер Сити: где смотреть и прогноз букмекеров на матч 1/8 финала Лиги чемпионов
Поединок состоится 11 марта в Мадриде.
В среду, 11 марта, мадридский "Реал" примет "Манчестер Сити" в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов сезона-2025/26.
Поединок состоится на стадионе "Сантьяго Бернабеу" в Мадриде. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по киевскому времени.
"Манчестер Сити" занял восьмое место в общей турнирной таблице основного этапа Лиги чемпионов, напрямую выйдя в 1/8 финала.
"Реал" закончил 9-м основной раунд самого престижного еврокубка и попал в стыковые матчи плей-офф, где прошел португальскую "Бенфику" (1:0, 2:1).
Где смотреть матч Реал Мадрид — Манчестер Сити
В Украине поединок "Реал" Мадрид — "Манчестер Сити" в прямом эфире эксклюзивно покажет медиасервис MEGOGO.
Прогноз букмекеров на матч Реал Мадрид — Манчестер Сити
Фаворитом грядущего матча букмекеры считают "Манчестер Сити". На победу команды Хосепа Гвардиолы можно поставить с коэффициентом 2,05. Ничья — 3,80. Выигрыш "сливочных" — 3,25.
На выход "горожан" в четвертьфинал принимаются ставки с коэффициентом 1,35. Итоговый успех мадридского клуба, за который выступает украинский вратарь Андрей Лунин, оценен коэффициентом 3,00.
Ответный матч между "Манчестер Сити" и "Реалом" состоится во вторник, 17 марта, на стадионе "Этихад" в Манчестере. Начало — в 22:00 по киевскому времени.
Победитель пары "Реал" Мадрид — "Манчестер Сити" в четвертьфинале Лиги чемпионов сыграет с победителем противостояния "Аталанта" (Италия) — "Бавария" (Германия).
Напомним, в прошлом сезоне победителем Лиги чемпионов стал ПСЖ. В финале французский клуб раздавил миланский "Интер" (5:0), впервые в истории выиграв самый престижный еврокубок.