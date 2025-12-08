Реал Мадрид – Манчестер Сити: где смотреть и прогноз букмекеров на матч Лиги чемпионов

"Реал" Мадрид – "Манчестер Сити" / © Associated Press

В среду, 10 декабря, мадридский "Реал" примет "Манчестер Сити" в матче шестого тура основной стадии Лиги чемпионов сезона-2025/26.

Поединок состоится на стадионе "Сантьяго Бернабеу" в Мадриде. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по киевскому времени.

После пяти туров "Реал" (12 очков) занимает пятое место в общей турнирной таблице основного этапа Лиги чемпионов. "Манчестер Сити" (10 баллов) идет на девятой позиции.

Где смотреть матч Реал Мадрид – Манчестер Сити

В Украине поединок "Реал" Мадрид – "Манчестер Сити" в прямом эфире покажет медиасервис MEGOGO.

Прогноз букмекеров на матч Реал Мадрид – Манчестер Сити

Незначительным фаворитом грядущего матча букмекеры считают "Реал". На победу "сливочных" можно поставить с коэффициентом 2,36. Ничья – 4,00. Выигрыш подопечных Хосепа Гвардиолы – 2,60.

Напомним, в основном раунде Лиги чемпионов выступают 36 клубов. Каждая команда играет по восемь матчей с разными соперниками – четыре поединка дома и четыре на выезде.

По итогам основного этапа Лиги чемпионов восемь лучших команд напрямую попадают в 1/8 финала. Клубы, которые займут места с 9-го по 24-е, проведут спаренные стыковые матчи за выход в 1/8 финала. Остальные завершат выступления в еврокубках.