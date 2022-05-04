Реал Мадрид - Манчестер Сити: где смотреть и ставки букмекеров на матч 1/2 финала Лиги чемпионов

Реал Мадрид - Манчестер Сити: где смотреть и ставки букмекеров на матч 1/2 финала Лиги чемпионов

В среду, 4 мая, мадридский "Реал" примет "Манчестер Сити" в ответном поединке полуфинальной стадии Лиги чемпионов.

Накануне определился первый финалист Лиги чемпионов сезона-2021/22. Им стал английский "Ливерпуль", повторно обыгравший испанский "Вильярреал". Соперник "красных" в решающем матче за трофей станет известен после второго сражения между мадридским "Реалом" и "Манчестер Сити".

Встреча пройдет на стадионе "Сантьяго Бернабеу" в Мадриде. Стартовый свисток традиционно прозвучит в 22:00 по киевскому времени.

В первом матче, который состоялся 26 апреля в Манчестере, "горожане" победили со счетом 4:3. К слову, УЕФА отменил правило выездного гола во всех клубных турнирах, начиная с сезона 2021/22.

Где смотреть матч Реал Мадрид - Манчестер Сити

На территории Украины поединок прямой трансляции покажет видеосервис MEGOGO.

Прогнозы на матч Реал Мадрид - Манчестер Сити

По мнению букмекеров, фаворитом поединка на "Сантьяго Бернабеу" является английский клуб. На победу подопечных Хосепа Гвардиолы можно поставить с коэффициентом 2,12. Ничья - 4,00. Триумф подопечных Карло Анчелотти оценивается в 3,25.

На проход "небесно-голубых" в финал принимаются ставки с коэффициентом 1,29. На итоговый успех "Королевского клуба" - 3,60.

Напомним, финал нынешнего розыгрыша Лиги чемпионов запланирован на 28 мая в Париже. Решающий матч турнира был перенесен из Санкт-Петербурга из-за полномасштабной войны, которую Россия развязала против Украины.

Читайте также:

Украина завоевала 16 медалей во второй день Дефлимпиады и возглавляет медальный зачет: все призеры

Российские оккупанты обстреляли стадион "Динамо" в Харькове (фото)

"Шахтер" получил право выступить в групповом этапе Лиги чемпионов сезона-2022/23.