Реал Мадрид – Манчестер Сити: где смотреть и ставки букмекеров на матч 1/4 финала Лиги чемпионов

Во вторник, 9 апреля, мадридский "Реал" украинского голкипера Андрея Лунина сыграет с "Манчестер Сити" в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов сезона-2023/24.

Поединок состоится на стадионе Сантьяго Бернабеу в Мадриде. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по киевскому времени.

В 1/8 финала самого престижного евротурнира "Реал" справился с "РБ Лейпцигом" (1:0, 1:1). В свою очередь, "Манчестер Сити" разобрался с "Копенгагеном" (3:1, 3:1).

Где смотреть матч Реал Мадрид – Манчестер Сити

На территории Украины поединок 1/4 финала Лиги чемпионов между "Реалом" и "Манчестер Сити" в прямом эфире покажет медиасервис MEGOGO.

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Прогнозы букмекеров на матч Реал Мадрид – Манчестер Сити

В грядущем поединке букмекеры отдают незначительное предпочтение "горожанам". На победу "Манчестер Сити" принимаются ставки с коэффициентом 2,56. Ничья – 3,70. Выигрыш "сливочных" – 2,94.

Фаворитом двухматчевого противостояния также является чемпион Англии. На выход команды Хосепа Гвардиолы в полуфинал Лиги чемпионов можно поставить с коэффициентом 1,53. Проход подопечных Карло Анчелотти в следующую стадии турнира – 2,65.

Ответный поединок между "Манчестер Сити" и "Реалом" состоится в среду, 17 апреля, на стадионе "Этихад" в Манчестере.

Добавим, что в полуфинале победитель пары "Реал" Мадрид – "Манчестер Сити" встретится с триумфатором противостояния "Арсенал" – "Бавария".

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