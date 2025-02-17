Реал Мадрид – Манчестер Сити: где смотреть и ставки букмекеров на ответный матч плей-офф Лиги чемпионов

В среду, 19 февраля, мадридский "Реал" украинского голкипера Андрея Лунина примет "Манчестер Сити" в ответном матче 1/16 финала Лиги чемпионов сезона-2024/25.

Поединок состоится на стадионе "Сантьяго Бернабеу" в столице Испании. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по киевскому времени.

В первой встрече между командами, которая состоялась 11 февраля в Англии, "Реал" на последних минутах вырвал волевую победу над "Манчестер Сити" (3:2).

Где смотреть матч Реал Мадрид – Манчестер Сити

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Прогнозы букмекеров на матч Реал Мадрид – Манчестер Сити

Фаворитом грядущего поединка букмекеры считают мадридский клуб. На победу "Реала" можно поставить с коэффициентом 1,88. Ничья – 4,30. Выигрыш "Манчестер Сити" – 3,65.

В двухматчевом противостоянии аналитики также отдают предпочтение команде Карло Анчелотти. На проход "сливочных" в 1/8 финала принимаются ставки с коэффициентом 1,19. Выход подопечных Хосепа Гвардиолы в следующую стадию турнира – 4,70.

Жеребьевка 1/8 финала, 1/4 и 1/2 финала Лиги чемпионов состоится в пятницу, 21 февраля.

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