Реал Мадрид – Манчестер Сити: онлайн-трансляция матча 1/4 финала Лиги чемпионов

Текстовый репортаж первого поединка между "сливочными" и "горожанами".
Во вторник, 9 апреля, мадридский "Реал" украинского голкипера Андрея Лунина сыграет с "Манчестер Сити" в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов сезона-2023/24.
Поединок состоится на стадионе Сантьяго Бернабеу в Мадриде. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по киевскому времени.
Ответный матч между "Манчестер Сити" и "Реалом" состоится в среду, 17 апреля, на стадионе "Этихад" в Манчестере.
В полуфинале победитель пары "Реал" Мадрид – "Манчестер Сити" встретится с триумфатором противостояния "Арсенал" – "Бавария".
Вашему вниманию текстовая онлайн-трансляция поединка "Реал" Мадрид – "Манчестер Сити".