Реал Мадрид – Манчестер Сити: онлайн-трансляция ответного матча плей-офф Лиги чемпионов

Команда Хосепа Гвардиолы попытается взять реванш у "сливочных" за поражение в первой игре и пробиться в 1/8 финала.

В среду, 19 февраля, состоится ответный матч 1/16 финала Лиги чемпионов сезона-2024/25 между мадридским "Реалом" украинского голкипера Андрея Лунина и "Манчестер Сити".

Действующие чемпионы Испании и Англии сыграют на стадионе "Сантьяго Бернабеу" в Мадриде. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по киевскому времени.

В первом поединке между командами, который состоялся 11 февраля в Англии, "Реал" на последних минутах вырвал волевую победу над "Манчестер Сити" (3:2). Победитель двухматчевого противостояния выйдет в 1/8 финала.

Жеребьевка 1/8 финала, 1/4 и 1/2 финала Лиги чемпионов состоится в пятницу, 21 февраля.

Вашему вниманию текстовая онлайн-трансляция матча "Реал" Мадрид – "Манчестер Сити".