Реал Мадрид – Милан: где смотреть и ставки букмекеров на матч Лиги чемпионов

Во вторник, 5 ноября, мадридский "Реал" украинского голкипера Андрея Лунина примет "Милан" в матче четвертого тура основной стадии Лиги чемпионов сезона-2024/25.

Поединок состоится на стадионе "Сантьяго Бернабеу" в Мадриде. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по киевскому времени.

В обновленном формате Лиги чемпионов каждая из 36 команд в основном раунде проведет по восемь поединков с разными соперниками (четыре дома и четыре на выезде). Все участники турнира получили по 2 соперника из 4 разных корзин.

После трех туров "сливочные" с 6 очками занимают 12-е место в общей турнирной таблице основного раунда Лиги чемпионов. "Россонери" располагаются на 25-й строчке, имея в своем активе 3 балла.

Где смотреть матч Реал Мадрид – Милан

В Украине поединок "Реал" Мадрид – "Милан" в прямом эфире покажет медиасервис MEGOGO.

Прогнозы букмекеров на матч Реал Мадрид – Милан

Фаворитом грядущего поединка букмекеры считают испанский клуб. На победу команды Карло Анчелотти принимаются ставки с коэффициентом 1,53. Ничья – 4,65. Выигрыш подопечных экс-тренера донецкого "Шахтера" Паулу Фонсеки – 5,80.

Восемь лучших команд основной стадии Лиги чемпионов попадут в 1/8 финала. Клубы, которые займут в общей турнирной таблице места с 9-го по 24-е, проведут спаренные стыковые матчи за выход в 1/8 финала. Остальные завершат выступления в еврокубках.

Читайте также:

Ливерпуль – Байер: где смотреть и ставки букмекеров на матч Лиги чемпионов

Ла Лига: расписание и результаты матчей 12-го тура чемпионата Испании по футболу, турнирная таблица

Серия А: расписание и результаты матчей 11-го тура чемпионата Италии по футболу, турнирная таблица