Реал Мадрид – Милан: где смотреть и ставки букмекеров на матч Лиги чемпионов

Поединок состоится 5 ноября в Мадриде.
Во вторник, 5 ноября, мадридский "Реал" украинского голкипера Андрея Лунина примет "Милан" в матче четвертого тура основной стадии Лиги чемпионов сезона-2024/25.
Поединок состоится на стадионе "Сантьяго Бернабеу" в Мадриде. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по киевскому времени.
В обновленном формате Лиги чемпионов каждая из 36 команд в основном раунде проведет по восемь поединков с разными соперниками (четыре дома и четыре на выезде). Все участники турнира получили по 2 соперника из 4 разных корзин.
После трех туров "сливочные" с 6 очками занимают 12-е место в общей турнирной таблице основного раунда Лиги чемпионов. "Россонери" располагаются на 25-й строчке, имея в своем активе 3 балла.
Где смотреть матч Реал Мадрид – Милан
В Украине поединок "Реал" Мадрид – "Милан" в прямом эфире покажет медиасервис MEGOGO.
Прогнозы букмекеров на матч Реал Мадрид – Милан
Фаворитом грядущего поединка букмекеры считают испанский клуб. На победу команды Карло Анчелотти принимаются ставки с коэффициентом 1,53. Ничья – 4,65. Выигрыш подопечных экс-тренера донецкого "Шахтера" Паулу Фонсеки – 5,80.
Восемь лучших команд основной стадии Лиги чемпионов попадут в 1/8 финала. Клубы, которые займут в общей турнирной таблице места с 9-го по 24-е, проведут спаренные стыковые матчи за выход в 1/8 финала. Остальные завершат выступления в еврокубках.
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