Реал Мадрид – Шахтер: где смотреть и ставки букмекеров на матч Лиги чемпионов

"Горняки" попытаются взять реванш за унизительное поражение в Киеве.
В среду 3 ноября донецкий "Шахтер" в рамках 4-го тура групповой стадии Лиги чемпионов на выезде встретится с мадридским "Реалом".
Поединок состоится на "Сантьяго Бернабеу" в столице Испании. Стартовый свисток раздастся в 19:45 по киевскому времени.
Где смотреть матч Реал — Шахтер
На территории Украины поединок прямой трансляции покажет видеосервис MEGOGO. ТСН Проспорт проведет текстовую онлайн-трансляцию игры со всеми голами и лучшими моментами матча.
Прогнозы букмекеров на матч Реал – Шахтер
Так, фаворитом этого противостояния предсказуемо является коллектив Карло Анчелотти. На победу "сливочных" коэффициент составляет 1,24. Ничья – 7,10. Победа украинского клуба, в свою очередь, оценивается в 14.
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- В противостоянии между этими коллективами в рамках первого круга испанцы разбили "Шахтер" в Киеве со счетом 5:0;
- В другом матче группы молдавский "Шериф" будет принимать миланский "Интер";
- После трех туров возглавляет квартет "Шериф", имеющий шесть очков. Столько же баллов в активе "Реала", но он уступает команде Юрия Вернидуба из-за личных встреч. "Интер" с четырьмя баллами – третий. Замыкает группу с одним пунктом "Шахтер".