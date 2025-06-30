Реал Мадрид – Ювентус: где смотреть и ставки букмекеров на матч 1/8 финала Клубного чемпионата мира

"Реал" Мадрид – "Ювентус" / © Associated Press

Реклама

Во вторник, 1 июля, мадридский "Реал" и туринский "Ювентус" сразятся в матче 1/8 финала Клубного чемпионата мира-2025.

Поединок состоится на арене "Хард Рок Стэдиум" в Майами-Гарденс. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по киевскому времени.

"Реал" вышел в плей-офф с первого места группы H. Испанский гранд сыграл вничью с саудовским "Аль-Хилялем" (1:1), обыграл мексиканскую "Пачуку" (3:1) и разгромил австрийский "Зальцбург" (3:0).

Реклама

"Ювентус" пробился в плей-офф со второй строчки квартета G. Итальянский клуб разбил эмиратский "Аль-Айн" (5:0), разгромил марокканский "Видад" (4:1) и проиграл английскому "Манчестер Сити" (2:5).

Где смотреть матч Реал Мадрид – Ювентус

В Украине матч "Реал" Мадрид - "Ювентус" можно посмотреть в прямом эфире на платформах Суспільне Спорт и местных телеканалах Суспільного.

Также поединок будет транслироваться на медиасервисе MEGOGO. Кроме того, игру покажет платформа DAZN, но без украинских комментаторов.

Ставки букмекеров на матч Реал Мадрид – Ювентус

Фаворитом грядущего матча букмекеры считают "Королевский клуб". На победу подопечных Хаби Алонсо в основное время можно поставить с коэффициентом 1,75. Ничья – 4,05. Выигрыш "Старой синьоры" по итогам 90 минут поединка – 5,40.

Реклама

На выход "Реала" в четвертьфинал принимаются ставки с коэффициентом 1,35. Триумф "Ювентуса" с учетом возможных экстра-таймов и серии пенальти – 3,30.

Победитель пары "Реал" Мадрид – "Ювентус" в четвертьфинале сыграет с триумфатором дуэли "Боруссия" Дортмунд (Германия) – "Монтеррей" (Мексика).

Ранее сообщалось, что определены все пары 1/8 финала Клубного чемпионата мира-2025 и полная сетка плей-офф.

На нашем сайте также можно просмотреть полное расписание и результаты всех поединков Клубного чемпионата мира-2025.

Реклама