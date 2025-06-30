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Реал Мадрид – Ювентус: где смотреть и ставки букмекеров на матч 1/8 финала Клубного чемпионата мира
Победитель этого поединка в четвертьфинале сыграет с триумфатором пары "Боруссия" Дортмунд – "Монтеррей".
Во вторник, 1 июля, мадридский "Реал" и туринский "Ювентус" сразятся в матче 1/8 финала Клубного чемпионата мира-2025.
Поединок состоится на арене "Хард Рок Стэдиум" в Майами-Гарденс. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по киевскому времени.
"Реал" вышел в плей-офф с первого места группы H. Испанский гранд сыграл вничью с саудовским "Аль-Хилялем" (1:1), обыграл мексиканскую "Пачуку" (3:1) и разгромил австрийский "Зальцбург" (3:0).
"Ювентус" пробился в плей-офф со второй строчки квартета G. Итальянский клуб разбил эмиратский "Аль-Айн" (5:0), разгромил марокканский "Видад" (4:1) и проиграл английскому "Манчестер Сити" (2:5).
Где смотреть матч Реал Мадрид – Ювентус
В Украине матч "Реал" Мадрид - "Ювентус" можно посмотреть в прямом эфире на платформах Суспільне Спорт и местных телеканалах Суспільного.
Также поединок будет транслироваться на медиасервисе MEGOGO. Кроме того, игру покажет платформа DAZN, но без украинских комментаторов.
Ставки букмекеров на матч Реал Мадрид – Ювентус
Фаворитом грядущего матча букмекеры считают "Королевский клуб". На победу подопечных Хаби Алонсо в основное время можно поставить с коэффициентом 1,75. Ничья – 4,05. Выигрыш "Старой синьоры" по итогам 90 минут поединка – 5,40.
На выход "Реала" в четвертьфинал принимаются ставки с коэффициентом 1,35. Триумф "Ювентуса" с учетом возможных экстра-таймов и серии пенальти – 3,30.
Победитель пары "Реал" Мадрид – "Ювентус" в четвертьфинале сыграет с триумфатором дуэли "Боруссия" Дортмунд (Германия) – "Монтеррей" (Мексика).
Ранее сообщалось, что определены все пары 1/8 финала Клубного чемпионата мира-2025 и полная сетка плей-офф.
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