Реал Мадрид – Жирона: где смотреть и ставки букмекеров на матч лидеров чемпионата Испании

Украинский голкипер "Реала" Андрей Лунин сойдется с двумя соотечественниками – Артемом Довбиком и Виктором Цыганковым, которые представляют "Жирону".

В субботу, 10 февраля, мадридский "Реал" и "Жирона" встретятся в центральном матче 24-го тура испанской Ла Лиги.

Поединок состоится на стадионе "Сантьяго Бернабеу" в Мадриде. Стартовый свисток прозвучит в 19:30 по киевскому времени.

После 23 туров "Реал", цвета которого защищает украинский голкипер Андрей Лунин, с 58 очками возглавляет таблицу Ла Лиги. "Сливочные" на два балла опережают "Жирону" украинцев Артема Довбика и Виктора Цыганкова.

Где смотреть матч Реал Мадрид – Жирона

На территории Украины поединок 24-го тура Ла Лиги между "Реалом" и "Жироной" в прямом эфире эксклюзивно покажет медиасервис MEGOGO.

Прогнозы букмекеров на матч Реал Мадрид – Жирона

Букмекеры абсолютным фаворитом грядущего поединка считают "Реал". На победу подопечных Карло Анчелотти можно поставить с коэффициентом 1,51. Ничья – 5,20. Выигрыш "Жироны" – 6,70.

Отметим, что в матче первого круга нынешнего розыгрыша чемпионата Испании, который состоялся 30 сентября 2023-го в Жироне, мадридский гранд разгромил подопечных Мичела.

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