Реал – Манчестер Сити: где смотреть и ставки букмекеров на матч 1/2 финала Лиги чемпионов

Победитель этого противостояния в финале сыграет с триумфатором миланского дерби.

Во вторник, 9 мая, мадридский "Реал" примет "Манчестер Сити" в первом матче 1/2 финала Лиги чемпионов сезона-2022/23.

Поединок состоится на стадионе "Сантьягу Бернабеу" в столице Испании. Стартовый свисток главного арбитра прозвучит в 22:00 по киевскому времени.

Ответная игра запланирована на среду, 17 мая, в Манчестере на стадионе "Этихад".

По пути в полуфинал "Реал" в плей-офф прошел английские "Ливерпуль" и "Челси". В свою очередь, "Манчестер Сити" оставил за боротом самого престижного еврокубка немецкие "Лейпциг" и "Баварию".

Добавим, что в прошлом сезоне "Реал" и "Манчестер Сити" также пересекались в полуфинале Лиги чемпионов. Тогда по сумме двух матчей с общим счетом 6:5 выиграл "Королевский клуб", который в итоге стал победителем турнира.

Где смотреть матч Реал – Манчестер Сити

На территории Украины первый поединок 1/2 финала Лиги чемпионов между "Реалом" и "Манчестер Сити" в прямом эфире покажет медиасервис MEGOGO.

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Прогнозы букмекеров на матч Реал – Манчестер Сити

В предстоящем поединке букмекеры выше оценивают шансы команды Хосепа Гвардиолы. На победу "горожан" предлагают поставить с коэффициентом 2,30. Ничья – 3,70. Выигрыш мадридцев – 3,30.

Фаворитом двухматчевой встречи также является английский клуб. На выход "Манчестер Сити" в финал турнира можно поставить с коэффициентом 1,38. Итоговый триумф подопечных Карло Анчелотти – 3,35.

Напомним, в финале победитель противостояния "Реал" – "Манчестер Сити" 10 июня в Стамбуле сыграет против сильнейшего другой полуфинальной дуэли между итальянскими "Миланом" и "Интером".

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