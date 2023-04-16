"Реал" между матчами ЛЧ против "Челси" за четыре минуты обыграл соперника в Примере (видео)

"Сливочные" сократили отставание от "Барселоны" до 10 очков.

Мадридский "Реал" на выезде одержал победу над "Кадисом" в матче 29-го тура испанской Ла Лиги – 0:2 .

Оба гола "Королевский клуб" забил во втором тайме. На 72-й минуте счет в поединке открыл Начо, воспользовавшись передачей Орельена Чуамени.

Еще через четыре минуты окончательный счет во встрече установил Марко Асенсио, которому ассистировал Федерико Вальверде.

Украинский голкипер "сливочных" Андрей Лунин провел этот поединок на скамейке для запасных.

Обзор матча

"Реал" (62 очка) занимает второе место в турнирной таблице Примеры. Подопечные Карло Анчелотти сократили отставание от лидера чемпионата – "Барселоны" – до 10 баллов. В воскресенье, 16 апреля, каталонцы в гостях встретятся с "Хетафе".

"Кадис" (31 балл) занимает 15-е место в турнирной таблице Ла Лиги.

В следующем туре "бланкос" 22 апреля примут "Сельту". Днем ранее "Кадис" на выезде сыграет с "Эспаньолом".

Напомним, посреди недели "Реал" на "Сантьяго Бернабеу" победил "Челси" (2:0) в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов. Ответный поединок состоится во вторник, 18 апреля, в Лондоне.

Читайте также:

"Манчестер Сити" уверенной победой приблизился к "Арсеналу" в АПЛ – Холанд повторил рекорд Салаха

Ассист Мудрика не спас "Челси" от поражения против экс-тренера "Шахтера", крах "Эвертона" Миколенко

"Бавария" после фиаско в Лиге чемпионов сенсационно потеряла очки в матче Бундеслиги