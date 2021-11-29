"Реал" на последних минутах выцарапал победу над "Севильей" и закрепил лидерство в Ла Лиге

"Сливочные" еще и были в роли догоняющих.

Мадридский "Реал" в рамках завершающего матча 15-го тура Чемпионата Испании одержал волевую победу дома над " Севильей " со счетом 2:1 .

Отметим, что счет в этой дуэли был открыт уже на 12 минуте , его автором стал игрок гостей – Рафаэль Мир.

Через 20 минут паритет в противостоянии был восстановлен — Карим Бензема точным ударом сделал счет на табло стадиона "Сантьяго Бернабеу" — 1:1.

Казалось бы, что все идет к ничейному результату, но за три минуты до конца основного времени свое слово сказал юный талант Королевского клуба – бразильский форвард Винисиус Жуниор. 21-летний футболист после паса от соотечественника Эдера Милитао переправил игровой снаряд в сетку ворот "нервионцев", принеся таким образом мадридцам победу.

Как следствие, этот результат позволил подопечным Карло Анчелотти набрать 33 очка и закрепиться на первой строчке турнирной таблицы. Сдвинуть с этой позиции "сливочных" мог "Реал" Сосьедад, однако свой матч этого тура они проиграли. Что касается "Севильи", то они остались с 28 пунктами, однако опустились уже на четвертую строчку.