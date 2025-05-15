"Реал" на последних секундах вырвал победу и сохранил шансы на титул Ла Лиги (видео)

"Реал" Мадрид / © Associated Press

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Мадридский "Реал" вырвал победу над "Мальоркой" в домашнем матче 36-го тура испанской Ла Лиги сезона-2024/25. Поединок на стадионе "Сантьяго Бернабеу" в Мадриде завершился со счетом 2:1 .

Гости открыли счет на 11-й минуте встречи – отличился Мартин Вальент.

Во втором тайме "сливочные" отыгрались – на 68-й минуте Килиан Мбаппе забил свой 28-й гол в нынешнем розыгрыше Примеры.

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Французский нападающий "Реала" возглавляет бомбардирскую гонку, теперь на три мяча опережая форварда "Барселоны" Роберта Левандовски.

В конце игры подопечные Карло Анчелотти вырвали победу – на 90+5-й минуте Хакобо Рамон забил гол, который позволил "бланкос" сохранить математические шансы на чемпионский титул.

Украинский голкипер "Реала" Андрей Лунин не попал в заявку на этот матч из-за травмы руки. Ворота "бланкос" защищал бельгиец Тибо Куртуа.

Обзор матча "Реал" Мадрид – "Мальорка"

Будет добавлен в скором времени.

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За два тура до конца "Реал" отстает от "Барселоны" на 4 очка, причем у каталонцев есть матч в запасе и преимущество над "Королевским клубом" по личным встречам.

"Барселоны" близка к тому, чтобы выиграть свой 28-й титул Ла Лиги. Рекордсменом по этому показателю остается "Реал", который побеждал в чемпионате Испании 36 раз.