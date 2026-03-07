"Реал" на последних секундах вырвал победу в матче чемпионата Испании

"Реал" Мадрид / © Associated Press

Мадридский "Реал" на выезде одолел "Сельту" в матче 27-го тура испанской Ла Лиги сезона-2025/26. Поединок на стадионе "Балаидос" в городе Виго завершился со счетом 1:2 .

"Сливочные" открыли счет на 11-й минуте благодаря голу Орельена Чуамени. На 25-й минуте хозяева отыгрались усилиями Борхи Иглесиаса.

А в конце матча мадридцы сумели вырвать победу — на 90+4-й минуте Федерико Вальверде с помощью рикошета от защитника соперника Маркоса Алонсо отправил мяч в ворота.

Таким образом, подопечные Альваро Арбелоа прервали серию с двух поражений подряд в Примере. До этого "Королевский клуб" проиграл "Осасуне" (1:2) и "Хетафе" (0:1).

После этой победы "Реал" (63 очка) занимает второе место в Ла Лиге. "Бланкос" на один балл отстают от лидера "Барселоны", которая имеет матч в запасе.

"Сельта" (40 пунктов) находится на шестой позиции в турнирной таблице чемпионата Испании.

В следующем туре Ла Лиги мадридцы 14 марта примут "Эльче", а галисийцы днем позже на выезде сразятся с "Бетисом".

Перед этим оба клуба проведут еврокубковые матчи. "Реал" 11 марта примет "Манчестер Сити" в первой игре 1/8 финала Лиги чемпионов, тогда как "Сельта" 12 марта дома встретится с "Лионом" в первом поединке 1/8 финала Лиги Европы.